THIBERT, Claude



Le 30 mai 2019, est décédé Claude Thibert, 58 ans.Époux de Marie Goulet, fils bien-aimé d'Hélène et Marcel Thibert et fier papa de Marc (Alexandra), Vanessa, et Alexandre (Jessica). Son petit-fils Zak va s'ennuyer de son "Pépé". Claude laisse ses deux frères qu'il aimait tant René (Nathalie) et Jean-Pierre (Corrine), son filleul Simon, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents, amis et collègues.SVP pas de fleurs. À la place, vivez intensément.Une célébration de la vie aura lieu samedi le 8 juin à 13:00 au 3440 Richmond Road, Nepean (Ottawa).