Barbashev partait de loin

ST. LOUIS | Ivan Barbashev n'a pratiquement pas d'accent russe. Il parle un anglais impeccable, n'ayant rien à envier à ses coéquipiers des Blues.

À la journée consacrée aux médias, Barbashev s'est entretenu avec une poignée de collègues de St. Louis et de Boston avant d'offrir des entrevues dans sa langue maternelle en russe. À sa sortie du petit podium, le Moscovite de 23 ans a accepté de prolonger avec plaisir sa présence pour discuter de son ancienne équipe dans la LHJMQ, les Wildcats de Moncton.

« Je ne parle toutefois pas français », a d'abord lancé Barbashev en reconnaissant l'accent francophone de l'auteur de ces lignes.

À 16 ans seulement, il a quitté son pays natal pour s'établir à Moncton et vivre une aventure différente. Pour lui, c'était un dépaysement total. La barrière de la langue a représenté la plus importante barrière.

« C'était un gros choc pour moi, a reconnu Barbashev. Je partais de Moscou en Russie pour Moncton au Canada. Je trouvais ça tellement difficile à mes premiers jours. Je ne comprenais pas un mot lors des premiers entraînements. Mais je me suis botté les fesses et j'ai travaillé fort pour apprendre rapidement l'anglais. »

« À mes débuts, c'était plus que pénible, a-t-il poursuivi en souriant. Je pouvais dire oui, non et peut-être. Mon vocabulaire se limitait à trois mots en anglais ! J'étais juste un adolescent ans quand je suis arrivé dans les Maritimes. »

Des cours tôt le matin

Premier choix au total du repêchage des joueurs européens en 2012, Barbashev a pris les choses au sérieux dès son arrivée à Moncton à l'automne de la même année. Il n'a pas juste travaillé fort sur une surface glacée.

« Je suivais des cours d'anglais avec Dmitrij Jaskin, un autre Russe au sein de l'équipe, s'est-il rappelé. Nous arrivions à l'école vers 6:00 ou 7:00 le matin pour suivre des cours en anglais. Nous devions y aller avant nos entraînements. C'était un sacrifice à faire. J'ai fini par comprendre assez rapidement même si je ne réussissais pas trop à m'exprimer. Mais au moins, je n'étais pas complètement perdu. »

« Je m'ennuyais aussi de la maison. Je ne peux pas mentir. Quand tu es jeune et que tu dois te faire déraciner, ce n'est pas facile. Mais j'ai adoré mon séjour à Moncton. »

« Après ma première saison, je suis retourné à Moscou pour trois mois, a-t-il enchaîné. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, j'ai débloqué avec mon anglais à mon retour pour ma deuxième année. Je n'avais pas dit un mot d'anglais pendant trois mois en Russie, mais j'ai trouvé mes mots à mon retour au Canada. J'étais tellement heureux d'enfin communiquer avec mes coéquipiers. »

Un choix des Blues

Après une saison recrue de 62 points en 68 matchs en 2012-2013 à Moncton, Barbashev a amassé 68 et 95 points à ses deux campagnes suivantes avec les Wildcats. Au repêchage de 2014, les Blues ont parié sur lui au deuxième tour (33e choix au total).

« De venir jouer à Moncton, c'était très gros pour mon développement, a-t-il affirmé. Je n'ai jamais regretté cette décision de partir de la Russie même si j'étais jeune. J'ai eu la chance d'avoir de bons entraîneurs en Danny Flynn et Darren Rumble. J'ai passé trois belles saisons à Moncton. »

Avec les Wildcats, Barbashev a brièvement joué avec Philip Danault.

« Phil est un très bon gars, c'est le souvenir que je garde de lui. Nous n'avons joué qu'une vingtaine (27) de matchs ensemble en 2012-2013. Il est arrivé à Moncton après une transaction avec Victoriaville. Nous étions heureux de l'accueillir. Il n'était pas juste un bon centre, mais aussi un gars drôle et sympathique. J'aimais passer du temps avec lui. »

Les yeux sur le gros trophée

Après trois saisons à faire la navette entre Chicago dans la Ligue américaine et St. Louis, Barbashev a maintenant gagné sa place à temps plein avec les Blues. Il est un membre important du quatrième trio, alliant rapidité et robustesse. Il vient au premier rang des siens en séries avec 74 mises en échec.

Le numéro 49 des Blues a maintenant un seul objectif en tête.

« Même si j'ai grandi en Russie, je rêvais de gagner la Coupe Stanley. Je regardais la finale de la Coupe Stanley. Je pouvais me réveiller à trois heures du matin pour voir les matchs en direct. Je me souviens de 2011 et de la conquête des Bruins. Aujourd'hui, c'est moi qui y participe et je joue contre les Bruins. Je suis chanceux de vivre cette expérience. Mon rêve est de remporter la Coupe Stanley. »