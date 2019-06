Cinq parcours aériens et tyroliennes à essayer cet été

Élevez d’un cran votre niveau d’adrénaline en explorant un nouveau parcours aérien ou osez mettre à l’épreuve votre courage lors d’une renversante descente en tyrolienne, c’est la promesse de grands frissons lors de vos prochaines vacances au Québec.

1- Divertigo, Bromont

Photo Instagram @divertigo.bromont

Bromont s’équipe d’un nouveau module ­d’hébertisme aérien, ­Divertigo. Situé à flanc de montagne sur le mont Soleil, près du parc ­aquatique de Bromont, Divertigo met au défi toute la famille avec ses 40 jeux répartis sur quatre étages, ses trois lignes de tyrolienne, sa méga ­balançoire haute de 30 pieds et son mur d’escalade. Pendant que les tout-petits s’amusent dans les défis ­d’habileté au premier niveau, les plus grands testent leurs limites dans les niveaux supérieurs. Un simulateur de chute libre vient ­compléter cette nouvelle expérience vertigineuse.

2- Bfly, Brossard

Photo Instagram @bflyqc

Dès la mi-juin, le Bfly de ­Brossard invite les enfants à vivre une panoplie d’émotions fortes dans son ­Arbre-en-Arbre intérieur. Dans ce ­nouveau parcours, le seul du genre en ­Amérique, les petits explorateurs ­traverseront des ponts ­suspendus, un îlot de corde ou lâcheront leur fou dans une tyrolienne haute de 8 pieds.

3- Ziptrek Écotours Tremblant, Laurentides

Photo Instagram @ziptrektremblant

Ziptrek Écotours ­Tremblant dans les Laurentides propose une version express de son ­parcours de tyroliennes. Au lieu de vivre ­l’expérience complète, on peut ­dorénavant goûter aux plaisirs d’une seule descente dans la ­tyrolienne #1. Une sorte ­d’initiation, courte, mais qui demeure aussi intense et sensationnelle que le parcours habituel. Au sommet, on profite d’une vue imprenable sur la région. De plus, le parcours express comprend la montée à bord de la télécabine panoramique et une courte randonnée.

4- Eskamer Aventure, Gaspésie

Photo Instagram @eskamer_aventure

Cet été, Eskamer Aventure à Sainte-Anne-des-Monts inaugurera une nouvelle tyrolienne. Longue de 330 mètres, elle franchira la vallée du canyon Castor pour survoler les cascades et bassins où se pratique habituellement le canyoning. L’activité se terminera par un spectaculaire saut en chute libre. Munis d’un système de freinage magnétique de type QuickJump, les aventuriers sauteront d’une tour haute de 15 mètres.

► Activités offertes dès la mi-juin.

5- Cime Aventures, Gaspésie

Photo Instagram @cimeaventures

Toujours en Gaspésie, mais cette fois direction Bonaventure pour tester les hauteurs du nouveau parcours aérien de Cime Aventures. Inauguré à la fin de l’été dernier, leur module ­d’hébertisme sera officiellement ouvert aux familles dès le 1er juin. Au ­programme : 27 jeux et défis dans les airs et trois tyroliennes de plus de 100 mètres. Trois niveaux de jeux aux ­difficultés variées viendront pimenter ce tout premier parcours aérien en Gaspésie.