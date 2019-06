Comment partager sa caisse de retraite lors de la succession?

Si vous avez un régime de retraite sous la Loi sur les normes des prestations de pension (fédérale), le conjoint marié est reconnu, mais n’a pas la priorité. Les bénéfices, comme les prestations d’assurance et la rente de retraite réversible, iront à celui ou celle qui aura partagé sa vie pendant au moins un an précédant le décès.

Quant aux régimes provinciaux (Retraite Québec, la CARRA et les régimes enregistrés sous la loi RCR du Québec), les conjoints mariés ont priorité. Comprenez donc que si vous êtes séparé, mais non divorcé, ça peut jouer de vilains tours. Rester entre deux chaises pendant des années engendre des conséquences fâcheuses.

C’est rarement une bonne idée. En planification financière, nous devons toujours viser à diviser (fractionner certaines dépenses et certains revenus), déduire et différer. Comme il est possible de « rouler » ses REER, FERR, CRI et FRV au conjoint sans impact fiscal immédiat, dans presque tous les cas, privilégier cette option sera avantageux. Pour répondre aux désirs de transmission aux enfants d’une partie du patrimoine immédiatement après un premier décès, on pourra léguer la résidence principale et/ou le capital-décès des polices d’assurance vie en vigueur.