Courtisé par le PLC, Réjean Hébert se dit désormais "nationaliste"

L’ancien ministre de la Santé sous Pauline Marois Réjean Hébert a confirmé mardi avoir été approché par le Parti libéral du Canada. Il pourrait faire un retour en politique cet automne si le PLC partage ses priorités.

«Je ne suis pas un politicien de carrière, je suis un politicien de projet. Si les soins à domicile, par exemple, la prévention des maladies chroniques, sont des sujets qui sont prioritaires dans le programme du Parti libéral, je vais me sentir interpellé», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Évidemment, ce qui soulève des questions, c’est son changement d’allégeance politique. Celui qui a servi dans un gouvernement péquiste dit être prêt à faire le saut au PLC.

«Ce sont deux partis qui sont de centre gauche, qui partagent les mêmes valeurs et la même conception d’un gouvernement qui doit être actif pour améliorer les conditions de vie des citoyens», ajoute M. Hébert.

Selon lui, la question de l’indépendance du Québec n’a plus d’importance aujourd’hui lorsqu’on veut faire de la politique. «De plus en plus, la souveraineté est exclue du débat politique. Les gens sont passés à autre chose, les Québécois sont passés à autre chose», insiste-t-il.

Nationaliste

Même s’il a longtemps défendu la cause de la souveraineté, M. Hébert dit être lui aussi passé à autre chose. «Je suis nationaliste, je continuerai toujours de défendre les intérêts du Québec, mais dans un contexte canadien», affirme-t-il.

Questionné à savoir s'il se sentirait comme un loup dans la bergerie, il ne croit pas que cela soit si important. «Ce n’est pas un crime d’avoir été souverainiste», martèle-t-il.

«Je pense que les Québécois ne sont pas dans cette discussion entre fédéralistes et séparatistes. On est dans la fédération canadienne, autant faire [en sorte] qu’elle nous ressemble, qu’elle partage nos valeurs et qu’on contribue à faire évoluer ce pays», dit-il.

M. Hébert confirme avoir rencontré Justin Trudeau, mais attend d’avoir des «assurances» sur l’orientation que prendra la plateforme libérale.

«Est-ce que le parti libéral va partager les ambitions que j’ai pour la société canadienne et si oui, je vais y réfléchir très sérieusement et je vais commencer à regarder quel comté pourrait m’accueillir», précise l’ex-péquiste.

Il n’a pas été ébranlé par les propos de son ex-collègue Pascal Bérubé qui a affirmé que ce choix politique ressemblait à celui qu’avait fait Gertrude Bourdon lors des dernières élections.

«C’est de bonne guerre, ça ne fait pas leur affaire et c’est correct», a-t-il lâché.