Deux épreuves de plus pour Lessard

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Raphaël Lessard, qui confirmera au cours des prochains jours qu’il ajoutera à son horaire deux épreuves de la série des Camionnettes NASCAR Gander Outdoors cette saison.

Le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce disputera en effet les courses d’Iowa, le 15 juin, et de Mosport, en Ontario, le 25 août, a appris Le Journal.

L’étape de Mosport est très particulière puisqu’elle est la seule à être présentée au nord de la frontière, la seule également à avoir lieu sur un circuit routier.

Pour l’occasion, Lessard, âgé de 17 ans, a été recruté par l’écurie de David Gilliland, avec laquelle il a connu une association fructueuse il y a quelques années dans la catégorie des Super Late Models aux États-Unis.

« C’est une offre qu’on ne pouvait refuser, a fait savoir François Lessard, le père de Raphaël, en entrevue téléphonique. Gilliland a beaucoup d’admiration pour mon fils et il tenait à l’avoir pour ces deux courses.

Les camionnettes de l’écurie de Kyle Busch n’étaient plus disponibles d’ici à la fin de la saison », a poursuivi Lessard.

À Bristol

Le Beauceron n’en a toutefois pas fini avec la réputée organisation de Busch, puisqu’il disputera aussi, comme prévu, l’épreuve de Bristol le 15 août prochain.

À ses deux premières présences cette année, dans la troisième division du NASCAR, Lessard s’était fort bien comporté en ralliant l’arrivée aux 14e et 11e rang, les 23 mars et 3 mai derniers à Martinsville et à Dover, respectivement.

« Busch est un grand admirateur de Raphaël, a tenu à rappeler François Lessard. Notre souhait commun le plus sincère c’est que mon fils soit embauché à temps plein au sein de son organisation l’an prochain dans la série des camionnettes.

On travaille fort pour que ce projet se réalise. Tous les espoirs sont permis. »

Programme double

Mais ça ne s’arrête pas là ! L’entourage de Lessard a confirmé cette semaine que Raphaël s’est inscrit à la Triple couronne, une série de trois courses de stock-car de la série Late Models qui aura lieu dans son patelin, à l’Autodrome Chaudière, les 29 juin, 30 juillet et 17 août prochains.

C’est à cet endroit que tout a commencé pour lui et qu’il a fait ses classes en course automobile.

« Je n’ai pas souvent l’occasion de courir devant mon public, a raconté Lessard. J’ai bien hâte de renouer avec un circuit qui m’a souri dans le passé. »

Cette date du 29 juin marquera aussi ses débuts dans la très relevée série NASCAR Pinty’s, qui regroupe des pilotes de renom, dont Andrew Ranger, Alexandre Tagliani, Kevin Lacroix, Louis-Phillipe Dumoulin, Marc-Antoine Camirand et Donald Theetge.

« Avec deux courses dans la même journée, je n’aurai certes pas le temps de chômer, a fait savoir Lessard, mais je ne vais certes pas me plaindre de cette situation.

Affronter d’aussi grosses pointures est un beau défi dans l’une ou l’autre de ces disciplines. J’espère que la foule sera derrière moi. »