Euthanasiée à 17 ans en raison de graves souffrances psychologiques

Une adolescente de 17 ans a été euthanasiée en toute légalité aux Pays-Bas, dimanche, en raison de souffrances psychologiques qu’elle a développées à la suite d’agressions et d'un viol.

Noa Pothoven, qui était active sur les médias sociaux, a diffusé un long message sur sa page Instagram, dans lequel elle a raconté qu’elle «respirait, mais qu’elle ne vivait plus», rapporte le «New York Post».

L'adolescente d'Arnhem a obtenu le droit de mettre fin à ses jours après que des agressions sexuelles et des viols commis lorsqu’elle était plus jeune l'ont amenée à développer un trouble de stress post-traumatique, une dépression et l'anorexie.

Elle a été agressée trois fois dans sa jeunesse. Les deux premiers incidents étaient des actes de violence alors qu'elle assistait à des fêtes d'enfants, avant d'être violée par deux hommes à l'âge de 14 ans.

«Après des années de combat, je suis épuisé, a-t-elle confié. Cela fait un moment que je cesse de manger et de boire, et après de nombreuses discussions et évaluations, il a été décidé de me laisser partir parce que ma souffrance est insupportable.»

La jeune femme, convaincue de sa décision, a même écrit à ses amis de ne pas essayer de la convaincre que c’était une mauvaise idée: «C’est ma décision, et elle est finale [...] L’amour est de me laisser partir».

En 2017, 6585 personnes ont choisi de se faire euthanasier aux Pays-Bas.

