Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Mirror Image

Photo courtoisie

Nouvel album du pianiste montréalais Matt Herskowitz, Mirror Image jumèle avec élégance musique classique et sonorités jazz. À travers neuf morceaux où le musicien retravaille certains des grands classiques du répertoire en y incorporant des sonorités plus improvisées, Matt Herskowitz impressionne par sa grande maîtrise de ces deux mondes évoluant souvent de façon parallèle. La reprise de l’Adagio Assai, du célèbre concerto en sol de Ravel, est tout simplement renversante.

Disponible depuis le 31 mai

Je sors

Exposition

Douze, un regard archéologique

Photo courtoisie

L’artiste peintre et collagiste Jocelyn Ann Campbell présente depuis le 1er juin une toute nouvelle exposition intitulée Douze, un regard archéologique à travers laquelle elle expose 12 tableaux sur les murs du Cinéma du Parc. L’artiste propose un regard singulier et coloré sur les territoires que l’on habite, sur le monde que l’on créé en commun.

De 12h00 à 21h jusqu’au 30 juin au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Événement

Étais-tu né ?

Photo courtoisie

Pour cette cinquième édition, la saison musicale des Jardins Gamelin présentera tous les mercredis à l’heure de l’apéro l’événement Étais-tu né ? à travers lequel le DJ Mathieu Beauséjour fera découvrir aux Montréalais et Montréalaises les grands succès des années 1950 aux années 1980. Ce soir, la saison commence avec la musique soul des années 1960.

Ce soir aux Jardins Gamelin

Cinéma

Les invisibles

Photo courtoisie

Réalisé par Claus Räfle, le documentaire Les invisibles retrace l’histoire et l’expérience de quatre adolescents juifs qui ont réussi à survivre à l’holocauste en se cachant à Berlin lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un film de 110 minutes qui revient, à l’aide d’images d’archives et de narration, sur l’un des épisodes les plus noirs du 20e siècle.

Ce soir à 21h20 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cirque

Où vont les fleurs ?

Photo courtoisie

Mis en scène par Alain Francoeur, Où vont les fleurs représente le spectacle des finissants de l’École nationale de cirque, véritable rite de passage pour ces artistes circassiens. Ils présenteront sur scène le fruit de leurs apprentissages et de leurs techniques artistiques et acrobatiques. Le spectacle sera présenté jusqu’au 9 juin

Ce soir à 18h30 à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Spectacle

Fred Fortin

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète québécois de renom Fred Fortin présentera ce soir un concert tout en authenticité. Seul sur scène, il proposera quelques-unes de ses plus grandes chansons en formule One Man Band. Un spectacle intime par l’un des musiciens québécois les plus importants des dernières décennies.

Ce soir à 22h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Je reste

DVD

Ensemble

Photo courtoisie

Réalisé par Jean-Nicolas Orhon, le film Ensemble dévoile les coulisses des tournées européennes de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, dirigé par le maestro Yannick Nézet-Séguin. Sur quatre saisons à partir de l’automne 2017, le film dévoile certains moments inédits de leurs premières tournées dans les plus prestigieuses salles d’Europe.

Disponible depuis le 28 mai

EP

Le poison de l’art

Photo courtoisie

Gagnant en 2018 du concours Ma première Place des Arts dans la catégorie Groupe, la formation Tonique propose pour l’été à venir un nouvel EP intitulé Le poison de l’art. Réalisé par Kanuel Lauriault, également chanteur du groupe, ce nouvel opus propose des morceaux pop-rock aux rythmes électro bien dansants.

Disponible depuis le 28 mai

Livre

Dans son ombre

Photo courtoisie

Écrit par l’auteure prolifique Chrystine Brouillet, Dans son ombre représente la nouvelle aventure de la célèbre détective Maud Graham qui enquêtera cette fois-ci sur une histoire de fugue. Le 18e livre d’une série policière qui rencontre aujourd’hui un très grand succès avec plus de 700 000 exemplaires vendus.

En librairie depuis le 5 juin