Justice pour toutes

C’est loin d’être le premier rapport sur les peuples autochtones. Le moment est pourtant unique. À travers les 1200 pages de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) présentée hier, la parole de ces femmes est enfin libérée. Elle frappe fort. Elle frappe dur. Elle frappe juste.

Son titre l’annonce d’emblée : « Réclamer notre pouvoir et notre place ». La demande est limpide. Au-delà de l’usage controversé du mot « génocide », le rapport et ses 231 appels très concrets à la justice forment un récit atterrant d’une situation qui dure depuis trop longtemps. Violence sexuelle, verbale, économique. Violence à l’intérieur et à l’extérieur des communautés autochtones.

Traumatismes intergénérationnels. Stérilisations forcées. Disparitions d’enfants. Un système de justice indifférent. Des soins de santé et des services sociaux absents. C’est encore pire dans le Nord. Des forces policières dysfonctionnelles. Une sous-représentation chronique des femmes autochtones, tous paliers et institutions confondus. Etc.

Tsunami

C’était prévisible. Cette parole libérée dérange. Elle ébranle nos certitudes. Elle ravive notre fatigue d’être « blâmés » pour tout. Et pourtant, elle dit ce qui doit être dit. Aux hommes autochtones, elle leur lance aussi leurs quatre vérités. Ce rapport ratisse peut-être trop large, mais après des siècles de silence, comment voulez-vous qu’une telle colère réprimée ne prenne pas les allures d’un tsunami ?

On ne saurait non plus dissocier ce cri du cœur de l’histoire infecte du « traitement » réservé par le Canada aux peuples autochtones. Autant par les autorités politiques que par le clergé et ses ignobles pensionnats. Des enfants autochtones y étaient battus, violés, affamés, empêchés de parler leur langue. Le but avoué était de « tuer l’Indien dans l’enfant ».

La loi canadienne sur les Indiens, véritable apartheid racial, a fait le reste du sale boulot. Le rapport de l’ENFFADA jette un éclairage brutal sur ses effets toxiques touchant les filles et les femmes. Les revendications-clés en sont le miroir inversé : sécurité, protection, respect, égalité, dignité et justice.

Elles s’adressent à la société canadienne et aux hommes autochtones.

Québec

Sur le plan politique, le rapport est dévastateur. Racisme, colonisation, misogynie. Pour le « plus meilleur pays du monde », c’est lourd à porter. Au Québec, visé par un rapport « complémentaire », la question est plus délicate. Les Québécois dits de souche ont été tour à tour colonisateurs face aux Autochtones, puis colonisés eux-mêmes par les Anglais.

Contrairement aux Canadiens anglais, ils ont donc vécu des deux côtés de la clôture colonisatrice. Leur sensibilité est différente parce qu’elle est nourrie de cette double expérience historique. Au Québec, cela explique entre autres la Convention de la Baie-James, la Paix des braves, la reconnaissance des nations autochtones en 1985 et dès 1977, l’inclusion dans la loi 101 de leur droit à « maintenir leur langue et leur culture d’origine ».

Le Québec, ses tribunaux, services sociaux et forces policières ont néanmoins beaucoup de chemin à faire encore. Quant au premier ministre canadien Justin Trudeau, présent à la présentation du rapport, il a promis un « plan d’action ». Comme dirait l’autre, on verra...