La course dans le sang

Depuis qu’il est haut comme trois pommes, Patrice Brisebois a une grande passion pour la course automobile. S’il n’avait pas été défenseur dans la LNH, il aurait pu s’asseoir derrière un volant dans des séries de haut niveau.

Dans les dernières années, Brisebois a participé à des épreuves des séries NASCAR Canadian Tire et Challenge Ferrari. Puis, il s’est éloigné des pistes quelque peu pour des raisons personnelles.

Toutefois, son amour pour les bolides ne s’est pas éteint. La fin de semaine dernière, il est allé sur le circuit de Mont-Tremblant pour effectuer quelques boucles. Ce n’est pas d’hier qu’il s’intéresse à ce domaine. Tout a commencé pendant son enfance.

« J’avais une collection de voitures Matchbox et Hot Wheels à la maison, a raconté Brisebois lors d’une généreuse entrevue accordée au Journal de Montréal, mardi. Tous les jours, je prenais mon vélo pour aller voir les nouveaux modèles d’un concessionnaire automobile situé près de chez nous.

« Puis, à un moment donné, j’avais affirmé à ma mère que j’aurais une de ces voitures luxueuses lorsque je serais plus vieux. »

L’ex-défenseur a tenu promesse avec l’achat d’une Porsche à l’âge de 22 ans après sa conquête de la coupe Stanley avec le Canadien.

« Je pouvais me le permettre, a-t-il précisé. Quelques années plus tard, j’ai acheté ma première voiture de course. »

Pour pouvoir rouler sur des circuits, il devait inclure une clause spéciale dans ses contrats de hockeyeur. Il n’était pas question pour Brisebois de s’empêcher de pratiquer cette discipline même s’il pouvait mettre sa carrière sur deux lames en péril.

« C’était un moyen de m’évader. Lorsque j’embarque dans une voiture de course, je ne pense plus à rien d’autre. C’est comme une thérapie. La vitesse, c’est une drogue.

« Au hockey, les patinoires ont souvent les mêmes dimensions. Pour la course, les pistes sont toujours différentes et les défis le sont tout autant. C’est un sport d’équipe comme au hockey, mais dans la voiture, tu es seul, comme un boxeur dans un ring. »

Puis, il a lâché une phrase lourde de sens.

« Si j’avais 16 ou 17 ans aujourd’hui, je ne saurais pas quoi choisir entre le hockey ou la course automobile. Je pense que je pencherais pour le deuxième sport. »

Belle fin de semaine

Comme chaque année, Brisebois est excité à l’approche du Grand Prix du Canada.

« Selon moi, la course de Montréal est dans le top 3 du calendrier. Elle n’a rien à envier aux autres, sauf peut-être celle à Monaco, a analysé l’ancien défenseur. Je suis content de l’arrivée des nouveaux paddocks au circuit Gilles-Villeneuve et on doit en être fiers.

« Le Grand Prix est une vitrine extraordinaire pour la ville et la province. »

Au cours des prochains jours, Brisebois aura la chance de renouer avec son bon ami Gino Rosato, qui fait toujours partie de l’équipe de Ferrari, et quelques personnalités de la F1. Il compte bien casser la croûte avec certains d’entre eux, dont Kimi Räikkönen.

« Je sais que Ferrari ne connaît pas le début de saison espéré. Par contre, il reste encore 15 courses au calendrier et j’ai bon espoir que Ferrari retrouve le droit chemin », a-t-il ajouté.

Et de deux !

Pour la deuxième année de suite, Brisebois sera le porte-parole des festivités de la rue Peel, qui devraient drainer quelques centaines de milliers de personnes durant les prochains jours.

« Le Grand Prix, c’est le lancement de l’été, a expliqué Brisebois. Sur la rue Peel, on peut manger dans de bons restaurants, prendre un verre et admirer des voitures exotiques. Il y en a pour tous les goûts. »