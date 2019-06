Les dures leçons d’un divorce

Je suis en plein coeur d’un deuxième divorce et je voudrais éviter au garçon que j’ai eu avec cette femme, les montagnes russes que ma fille aînée a vécues lors de mon premier divorce. Sa mère était du genre vindicatif et refusait de me parler parce que c’était moi qui l’avais quittée. Tout ce qu’elle avait à me dire passait par notre fille qui servait de boîte aux lettres.

J’étais très mal là-dedans, mais comme je n’avais aucun moyen pour la forcer à me parler d’adulte à adulte, que tout se réglait par l’entremise de son avocat, ce fut une grosse bataille qui m’a coûté très cher sur tous les plans. Ma fille m’en a longtemps voulu parce que sa mère la montait contre moi, et comme je ne voulais rien dire de négatif contre cette dernière, c’est moi qui suis passé pour le gros méchant. Il a fallu que ma fille atteigne sa majorité et soit libre d’aller vers qui elle voulait pour que je puisse retrouver ma place auprès d’elle.

Cette fois-ci ça s’annonçait plus facile puisque ma deuxième femme avait accepté qu’on tente la garde partagée en attendant que le tribunal statue sur notre cas. Mais après quelques semaines, elle a viré bout pour bout en me disant qu’elle s’apprêtais à consulter un avocat parce qu’elle ne voulait plus être sous mon influence. En conclusion, elle me demandait de ne plus communiquer avec elle. Comme le pattern semble vouloir se reproduire, comment faire pour en éviter les détestables conséquences à mon fils?

Comment faire pour renouer le dialogue avec sa mère? Ne serait-ce que pour planifier les choses importantes pour notre garçon, comme les questions de partage, de vacances, de choix scolaires, etc?

Père inquiet

Je comprends votre préoccupation car on sait à quel point il est important pour un enfant, même en situation de divorce, que ses parents décident ensemble des choses essentielles pour son avenir. Comme on sait à quel point les émotions vécues lors d’un divorce peuvent faire déraper les gens, la médiation familiale peut venir à leur rescousse et contribuer à atténuer les conflits entre personnes émotivement perturbées.

« Le programme de médiation familiale du ministère de la justice permet aux couples ayant des enfants communs à charge, de recevoir les services gratuits d’un médiateur professionnel pour un certain nombre de séances. La médiation familiale vous donnera l’occasion notamment : de bâtir ensemble un plan parental sur mesure pour votre famille; d’établir un mode de communication parentale efficace au sujet de votre enfant; de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de chacun de vous, les parents; de préserver l’image de l’autre parent; de décider librement de toutes les questions entourant la rupture. »