L’Impact lance un S.O.S. au Fury

Aux prises avec plusieurs blessures dans ses rangs, l’Impact de Montréal a promu le milieu de terrain du Fury d’Ottawa Luca Ricci à sa formation principale, mardi.

Produit de l’Académie de l’Impact, l’athlète de 5 pi et 6 po et 141 lb a passé la campagne 2018 avec le Phoenix Rising FC, dans l’United Soccer League (USL), avant de se joindre au Fury cette année.

Le Bleu-Blanc-Noir a ainsi ajouté Ricci à son équipe, car il ne misait que sur 13 joueurs en prévision de la rencontre prévue mercredi contre les Sounders de Seattle. Effectivement, l’entraîneur-chef Rémi Garde doit composer avec quelques éclopés, dont Bacary Sagna (cheville), Mathieu Choinière (commotion cérébrale) et Clément Bayiha, sans oublier Ignacio Piatti, absent pour plusieurs semaines. De plus, Daniel Lovitz, Zachary Brault-Guillard et Jukka Raitala ont tous accepté l’appel de leur pays respectif pour des matchs internationaux.

Un club de la Major League Soccer peut emprunter un joueur à son organisation affiliée de l’USL si elle compte moins de 14 joueurs de position ou moins de deux gardiens en prévision d’un match.