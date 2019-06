Mardis cyclistes : une chute perturbe la course masculine, Raphaële Lemieux gagne encore

La première étape de la 42e présentation des Mardis cyclistes de Lachine a été marquée, mardi, par une chute pendant la course Pro-Élite masculine et par une autre victoire de Raphaële Lemieux chez les femmes.

L’épreuve masculine, qui était disputée à très grande vitesse, a dû être interrompue avec 12 tours à faire à cause d’une chute. Elle sera reprise plus tard dans la saison.

Willam Goodfellow (VeloSelect Racing Team) est celui qui s’est imposé rapidement au début de la course. Des 102 cyclistes qui ont entamé l’épreuve, seulement 70 d’entre eux étaient encore en piste quand les organisateurs ont décidé de mettre un terme à la course.

Encore Lemieux

Dans la catégorie Pro-Élite féminine, la championne des Mardis cyclistes au cours des trois dernières années a décroché la victoire.

Lemieux (indépendant) s’est rapidement distancée du peloton en compagnie de Joséphine Péloquin (Québecor Stingray), qui avait fini deuxième au classement général l’an dernier. Les deux athlètes ont fait preuve de constance pour terminer le parcours sans grande difficulté devant Adèle Desgagnes (Québecor Stingray), championne canadienne sur route en 2018 (junior).

Nouveau défi

Pour la première fois cette année, la course Pro-Élite féminine comprend 22 tours au lieu de 15, comme c’était le cas auparavant.

Les organisateurs ont fait ce changement pour offrir un niveau de compétition plus élevé aux cyclistes.

Cette nouveauté s’est fait sentir dans les cinq derniers tours alors que la fatigue a semblé s’installer au sein du peloton.

La relève

Matisse Julien (Espoirs de Laval Primeau Vélo, deuxième au classement général 2018) et Charles Duquette (CC Boucherville- Vélo2000) se sont échappés dès le premier tiers de la course. Ils ont respectivement fini premier et deuxième.

Du côté féminin, Anne Flora Robert (Dynamiks de Contrecoeur) et Pénélope Primeau (Espoirs de Laval Primeau Vélo) se sont une fois de plus démarquées en se classant respectivement sur les deuxième et troisième marches du podium. La victoire est allée à Coralie Lévesque (Espoirs de Laval Primeau Vélo).