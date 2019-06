Mort de Marie-Pier Gagné: Jonathan Falardeau-Laroche dit être «passé à autre chose»

Deux mois après avoir fauché mortellement Marie-Pier Gagné, une femme enceinte de 40 semaines, Jonathan Falardeau-Laroche a dit aux enquêteurs être «passé à autre chose» lors de son interrogatoire de police.

Le 13 octobre 2016, deux mois après le drame survenu sur le boulevard Laurier où il a happé la mère de 27 ans alors qu’il était au volant de son véhicule, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec ont procédé à l’arrestation de Falardeau-Laroche pour l’interroger. L’accusé avait été questionné par l’enquêteur Lachance pendant plus de six heures pendant lesquelles il parle très lentement.

Après avoir s’est assuré, non sans difficulté, que Falardeau-Laroche comprenait bien les accusations de négligence criminelle causant la mort de Mme Gagné et de négligence criminelle causant des blessures sur son bébé qui a survécu à l’accident, l’enquêteur lui demande s’il veut parler avec un avocat. Après plusieurs hésitations où M. Lachance l’encourage à contacter un avocat, l’homme alors âgé de 22 ans accepte.

«Je me sens bien»

Le policier entre ensuite tranquillement dans le vif du sujet, faisant d’abord le tour de sa vie. Lorsqu’il est question de ses sentiments suivant le drame, Falardeau-Laroche dit avoir pleuré à la suite de l’accident. Il dit ensuite, «je ne me sens pas mal, je me sens bien, ajoutant, je suis passé à autre chose».

Celui qui avait déjà été arrêté pour alcool au volant affirme avoir passé l’essentiel de son temps entre le drame et son interrogatoire «au lit». Outre ses parents, il n’avait pas de vie sociale, passant ses journées au lit et buvant «6,7 ou 8 bières» tous les soirs.

Il avoue à l’enquêteur avoir un problème d’alcool et même avoir fait une cure. «Je ne crois pas ben ben à ça. Ça n’a rien changé», a-t-il dit. Il affirme quand même en avoir appris un peu plus sur sa «procrastination».

Après le drame sur le boulevard Laurier, Falardeau-Laroche a cessé de travailler au commerce de son père puisqu’il n’avait plus de permis. Son père a un commerce d’esthétique automobile à Lévis. Ce dernier y travaillait depuis au moins six ans avant l’accident.

L’écoute de l’interrogatoire se poursuit en après-midi.