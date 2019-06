Perquisitions à Montréal et en Montérégie contre le travail au noir et des agences de placement

Des perquisitions étaient menées à huit endroits différents à Montréal et en Montérégie, mardi, par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec contre un «présumé réseau de travail non déclaré qui serait organisé sous forme d'agences de placement de personnel».

Le ministère a précisé par communiqué que ces opérations faisaient partie d’une enquête concernant le travail au noir.

«Ces perquisitions font suite à des renseignements obtenus au sujet d'un possible stratagème frauduleux qui viserait des travailleurs vulnérables, parfois sans permis de travail», a souligné le ministère.

Il affirme que ces embauches se font souvent aux dépens de gens vulnérables qui sont payés en deçà du salaire minimum, sans respect des normes du travail. Ces travailleurs sont aussi privés d’une protection sociale en cas de maladie ou de perte d’emploi.

Cette enquête pourrait déboucher sur des accusations contre les dirigeants des réseaux visés.