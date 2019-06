Pompiers premiers répondants: la moitié des victimes d’un arrêt cardiorespiratoire survivent

Les Montréalais victimes d’un arrêt cardiorespiratoire survivent dans 50 % des cas lors de l’intervention des pompiers qui sont désormais mieux formés pour intervenir.

Le taux de survie pour les arrêts cardiorespiratoires a quadruplé en dix ans, passant de 12,2 % en 2007 à 49,2 % en 2017.

«Notre service de premiers répondants aura bientôt 12 ans. Nos pompiers et pompières sont définitivement des experts en soins préhospitaliers. La preuve: le taux de survie des citoyens ayant subi des arrêts cardiaques entre 2006 et 2017 est spectaculaire», a souligné Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

«En 2017, 49,2 % des gens réanimés ont survécu», a-t-il relevé lors d’une présentation à la Commission de la sécurité publique à l’hôtel de ville. «On a quand même un des taux de survie les plus élevés en Amérique pour les services d’incendie qui possèdent un service de premiers répondants.»

Le SIM attribue cette performance à l’implantation de ce service dans les 66 casernes, comparativement à moins d’une dizaine avant 2007. «On a vraiment des professionnels de très haut niveau qui servent la population et on a un taux de survie quand même très important», a commenté M. Lachance.

Sur 2360 pompiers, 1725 sont aussi premiers répondants et peuvent donner des soins aux victimes lors d’urgences médicales. Ils sont dépêchés en même temps que les ambulanciers d’Urgences-santé, qui peuvent prodiguer des soins plus avancés en arrivant sur les lieux.

Les pompiers premiers répondants ont effectué 78 508 interventions en 2018, comparativement à 73 166 en 2011. En 2016, ce nombre s’était élevé à 85 347.

Les interventions les plus fréquentes l’an dernier concernaient des problèmes respiratoires, des douleurs thoraciques et des personnes inconscientes ou s’évanouissant; ces trois problématiques représentant presque la moitié des interventions. Plus de 3000 interventions étaient reliées à un arrêt cardiorespiratoire ou un décès.

«Nous avons terminé le projet d’implantation du nalaxone aussi pour nos pompiers premiers répondants», a mentionné par ailleurs le directeur du SIM, ajoutant que plus de précisions seront communiquées bientôt. La nalaxone est un antidote aux surdoses d’opioïdes.