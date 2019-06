Projet pilote pour accélérer la prise en charge des patients aux urgences

Le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU) va tenter d’améliorer la prise en charge de patients aux urgences grâce à un financement de 5,2 M$.

À l’aide d’un appareil qu’il qualifie de « NespressoMC du diagnostic moléculaire », le DrMichel G. Bergeron entend mener un projet pilote pour une prise en charge plus rapide et efficace des patients se présentant à l’urgence avec des symptômes d’infection respiratoire ou de diarrhée.

« Avec cet appareil facile d’utilisation, le diagnostic est très rapide et peut se faire par l’infirmière à l’étape du triage. En environ une heure, on identifie le pathogène impliqué, ce qui permet au personnel de prendre une décision éclairée plus rapidement », explique le Dr Bergeron.

Meilleure performance

L’objectif est d’améliorer la performance des salles d’urgence, de limiter les investigations, de réduire la consommation d’antibiotiques et d’empêcher les hospitalisations inutiles.

L’équipe du Dr Michel G. Bergeron, chercheur en infectiologie au CRCHU, pourra ainsi mener de l’avant son projet grâce à ce financement, dont 2,6 M$ proviennent du Fonds d’accélération des collaborations en santé (FACS), et 2,6 M$ des partenaires industriels GenePOC et Nosotech.

Le financement permettra de regrouper un consortium d’experts de l’Université Laval, de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, des centres hospitaliers qui leurs sont affiliés et de l’Institut national de santé publique du Québec.

Plus important centre de recherche francophone en Amérique du Nord, le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval regroupe en cinq sites plus de cinq cents chercheurs répartis en sept axes de recherche.