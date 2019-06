Roy compte les dodos

Si ses frères plus âgés ont évolué à de bons niveaux sans toutefois être projetés à l’avant-scène au moyen du repêchage de la LHJMQ, le benjamin changera la donne. Et c’est à ses frérots qu’il doit son amour pour le hockey.

« Quand j’étais jeune, avec mes frères, on allait à la patinoire au parc avec les amis et on jouait, raconte le patineur de 5 pi 11 po et 180 lb, qui a aussi une sœur plus vieille. C’est là que j’ai développé ma passion pour le hockey, après quoi je me suis inscrit dans une ligue. »