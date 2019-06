Spécial Grand Prix: 5 adresses abordables pour un glam

La longue fin de semaine du Grand Prix est à nos portes. Si vous êtes attendus à l’une des soirées glamour en ville, il faut vous préparer et vous montrer sous votre plus beau jour. Comme la bonne fée marraine dans le conte de Cendrillon, je vous partage cinq bonnes adresses pour vous transformer de la tête aux pieds, en la reine du bal et ce, sans ruiner votre portefeuille!

Pour la robe : Location de tenue à La Petite Robe Noire

Photo courtoisie

De nos jours, porter une robe est éphémère; on la publie une photo sur les réseaux sociaux et poufff, tout le monde a vu notre tenue et on ne veut plus la reporter! Pour économiser temps et argent, je vous conseille donc, la location de robes à la boutique La Petite Robe Noire. Il est possible de mettre le grapin sur des petites robes noires classiques passant par les robes cocktails extravagantes griffées, à moindre coût. De plus, la petite entreprise loue désormais des complets pour hommes! *À partir de 40$ - 4030 Rue Saint-Ambroise Suite 234 (Sur rendez-vous seulement)

Pour les cheveux : Une crinière un deux, trois mouvements au BLØME Blow Dry Bar

Photo courtoisie

Va-va-voom en quelques coups de séchoir! C’est ce que nous promet le premier « bar de mise en plis », BLØME Blow Dry Bar, situé dans le Vieux-Montréal. À la sortie du bureau, on peut simplement faire un saut dans ce salon de coiffure express, qui donne à vos cheveux, fière allure! On adore ce petit luxe abordable, qui arrête le temps! Coup de cœur pour le professionnalisme des stylistes, qui nous dorlotent du début à la fin. *À partir de 40 $ pour une mise en plis – 46 rue McGill, Montréal

Pour les soins beauté: The Ten Spot pour vous chouchouter

Photo courtoisie

Se sentir comme un dix sur dix est la mission du salon de beauté The Ten Spot! En effet, on y offre une multitude de services : manucure, pédicure, l’épilation, des soins du visage ou encore l’épilation au fil des sourcils. Pour les clients pressés, on opte pour la manicure express, où l’experte taille des ongles selon la forme désirée, fait le polissage, soigne les cuticules et applique le vernis désiré, en 25 minutes seulement. *À partir de 29 $ - Disponible dans les salons de Westmount (1386 Avenue Green) et Mile-End (5107 Avenue du Parc)

Pour les accessoires : La collection New Mexico de bizou

Photo courtoisie

J’ai récemment fait la découverte des boutiques bizou et je dois dire que j’ai été impressionnée par le choix des accessoires qu’on y trouve. Cette saison, l’entreprise présente la collection New Mexico, qui s’agence parfaitement aux tenues estivales du Grand Prix. On craque pour le bracelet doré embossé à 14,95$ ou encore les boucles d’oreilles avec imprimé léopard noir et blanc à 16,95$. De plus, on peut retrouver plusieurs essentiels, comme des sacs à mains en paille tressée et des magnifiques lunettes de soleil. *À partir de 7,95$$ - Disponibles dans les boutiques bizou

Pour les souliers : Des magnifiques souliers à petits prix au Chaussures Super Prix

Photo courtoisie

Je suis une grande chasseuse de rabais et l’adresse ultime pour trouver des souliers à petits prix est définitivement la boutique Chaussures Super Prix. Lorsqu’on y entre, on a l’impression d’être dans une caverne d’Ali Baba, car une tonne de chaussures sont étalées sur les tablettes. Les marques qu’on y trouve, sont pour la plupart Aldo et Call It Spring. De nouveaux arrivages sont prévus quotidiennement et la marchandise change également, tous les jours. D’ailleurs, les souliers sont au coût de 25 dollars ou 30 dollars. C’est premier arrivé, premier servi! *À partir de 25 $ - 4829 Wellington, Verdun