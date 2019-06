Taylor Hall : rien ne presse

L’attaquant des Devils du New Jersey Taylor Hall et son agent Darren Ferris ne veulent pas précipiter les choses quant à la signature d’un nouveau contrat, même si les parties concernées ont discuté ensemble récemment.

L’ailier gauche pourrait devenir admissible à l’autonomie complète à l’été 2020 s’il n’accepte pas de nouvelle entente d’ici là. La prochaine saison sera la dernière comprise à son pacte de sept ans et de 42 millions $. Évidemment, son équipe espère régler le dossier à partir du 1er juillet, jour où Hall sera en mesure de signer une prolongation contractuelle.

Aux dires de Ferris, les relations avec les Devils sont des plus cordiales et il ne sert à rien de mettre de la pression inutile. Il vaut mieux prendre son temps, selon lui.

«Je suis en contact avec [le directeur général] Ray Shero. Lui et moi communiquons régulièrement et, en respectant le processus en cours, je ne peux vous donner de détails sur les conversations que nous avons eues, a déclaré l’agent au site NHL.com. Il s’agit d’une décision que le joueur prendra en temps et lieu. Il n’y a rien nous incitant à accélérer le tout. Ce n’est qu’une discussion qui se poursuivra.»

Les Devils toujours dans les plans

Également, Shero et Ferris n’ont pas mis de temps à nier les spéculations du site de rumeurs "The Fourth Period", qui prétendait lundi que l’ancien porte-couleurs des Oilers d’Edmonton n’est pas intéressé à prolonger son association avec les Devils au-delà de 2020. Pour cause, depuis ses débuts en 2010, le joueur d’avant a totalisé seulement cinq matchs éliminatoires dans la Ligue nationale.

«Je n’ai aucune idée d’où ce site a pris cela, a réagi Shero par message texte transmis au NHL.com. Rien de notre côté n’a changé et je n’ai rien entendu de différent de la part de Taylor ou de Darren Ferris.»

«Je ne parlerai pas de cela, car c’est de la fiction. Et je ne répondrai pas aux questions relatives à nos entretiens», a déclaré Ferris.

Hall a manqué les 47 dernières parties de la campagne 2018-2019 et a subi une arthroscopie visant à retirer des fragments osseux dans son genou gauche en février. Il a amassé 11 buts et 26 mentions d’aide pour 37 points en 33 sorties.

Peut-être aimeriez-vous aussi...