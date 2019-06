Troisième lien, une folie

Encore une fois, il fallait s’y attendre. Le gouvernement Legault s’est empressé de tuer dans l’œuf le projet de troisième lien central que proposait dans nos pages, hier, un spécialiste en grands projets.

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, n’a pas tardé à enterrer le scénario de Michel Lainé, et ce, même s’il aurait été tout à fait justifié de le considérer.

Situé au centre des deux villes, ce tracé pourrait présenter l’avantage d’unir deux pôles très achalandés dans le but de maximiser les déplacements entre les rives. Des experts sérieux ont statué qu’il serait faisable.

On ne peut dire s’il pourrait s’agir du meilleur projet, faute d’expertise en la matière. Le seul moyen de se prononcer sur son bien-fondé impliquerait de l’inclure dans les travaux du bureau de projet du troisième lien.

Mais voilà, le problème, c’est que tous les scénarios situés ailleurs qu’à l’est sont écartés. Donc, on ne saura jamais. Peu après sa nomination comme ministre des Transports, François Bonnardel avait d’emblée annoncé que seule la possibilité d’un lien à l’est serait étudiée.

On le sait, le gouvernement Legault serait prêt à tout pour justifier sa décision incompréhensible et non étudiée d’implanter un troisième lien à l’est.

Il est très malaisant de voir qu’on jongle ainsi avec des milliards de dollars sans aucune justification autre qu’une promesse électoraliste qui, selon les avis scientifiques unanimes, ne remplira même pas ses objectifs.

Absurdités en série

Remarquez bien, M. Bonnardel n’en est pas à une absurdité près dans ce dossier. Il y a quelques semaines, il se disait conforté par les résultats de la plus récente Enquête origine-destination.

Pour justifier le projet à l’est, l’élu s’était affairé à inclure dans les déplacements de l’est vers l’est des endroits qui ne s’y trouvent manifestement pas, soit tout le territoire situé à l’est des ponts sur la rive sud et tous les secteurs de Québec sauf Sainte-Foy et La Haute-Saint-Charles. Il n’y a qu’à regarder sur une carte pour constater l’arnaque en quelques secondes.

De nombreux experts ont d’ailleurs effectué des sorties publiques pour contredire l’élu, constatant qu’un nombre infime de Lévisiens se déplacent vers Beauport et Charlesbourg pour se rendre au travail ou à l’école. Ils sont encore moins nombreux à se déplacer de l’est de Québec vers l’est de la Rive-Sud pour les mêmes raisons.

Ce sont d’ailleurs des résultats qui n’ont rien de surprenant et qui sont à peu près semblables aux précédents.

Je me demande bien où seront les Éric Caire, François Bonnardel et Geneviève Guilbault de ce monde, grands défenseurs du troisième lien, lorsqu’on constatera, dans de nombreuses années, qu’on a jeté des milliards par les fenêtres sans réduire la congestion routière.

Puis, où seront ces grands visionnaires quand l’étalement urbain s’avérera inévitable ?

Laissez-moi deviner : en fonction du nombre d’années qu’il faudra pour voir la couleur de ce troisième lien défiant toute logique, ils seront bien loin de l’Assemblée nationale et s’en laveront les mains, salies par cette onéreuse fausse promesse.