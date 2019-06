Un bar «sans alcool» ouvrira bientôt ses portes à Montréal

Finis les lendemains de veille difficiles et les soirées où on envoie des messages textes gênants... Le Mindful Bar propose de boire des mocktails et d’avoir du gros fun sans consommer une seule goutte d’alcool!

Ce tout nouveau bar, qui ouvrira ses portes en juillet sur la rue Saint-Denis, souhaite être un espace inclusif et sécuritaire où faire la fête.

Au menu, il y aura de délicieux mocktails faits avec des ingrédients locaux par des mixologistes de renoms, des DJs, des concerts et même des soirées thématiques. Ça promet!

La tendance des bars sans alcool est déjà bien présente à New York et à Austin, mais voilà que Montréal emboîte le pas!

Pour tout savoir sur le Mindful Bar, c'est par ici.

