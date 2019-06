Un proprio impliqué dans son garage

Depuis deux ans, Patrice Brisebois a repoussé les limites de sa passion en devenant propriétaire d’un garage dans l’arrondissement Saint-Laurent.

« Je connaissais le gérant de ce garage depuis 25 ans, raconte l’ancien défenseur. C’était une belle opportunité d’affaires et je l’ai saisie.

« Je suis présent tous les jours au garage. Par contre, je ne touche pas à la mécanique. Je suis zéro dans ce domaine. »

Parfois, certaines personnalités investissent dans une entreprise, mais ils n’assurent pas un suivi par la suite. Ce n’est pas le cas de Brisebois, qui donne un coup de main dans les bureaux et dans le garage au besoin.

Par exemple, lors des dernières semaines, Brisebois a décidé d’aider ses employés pour ranger des pneus au bon endroit dans l’entrepôt. Un petit geste qui peut rapprocher le propriétaire de ses employés.

« Je mets la main à la pâte, indique Brisebois. Je n’hésite pas à encourager mes employés.

« Je vois cela comme une équipe de hockey. J’organise plusieurs activités sociales pour m’assurer que l’esprit d’équipe est solide. On a recommencé à avoir un party de Noël, qui avait été abandonné depuis deux ans. »

La pénurie de main-d’œuvre frappe le Québec de plein fouet depuis quelques années. Ce n’est pas différent dans le garage de Brisebois.

« Trouver des mécaniciens, ce n’est pas évident, confirme-t-il. Dans les grosses périodes de l’année, on peut monter jusqu’à 18 [travailleurs].

« Par contre, je dois en couper lors des moments moins achalandés. »

Du hockey en masse

Malgré son horaire chargé, Brisebois n’a pas délaissé le hockey pour autant. Il dispute une quarantaine de matchs par année avec les anciens Canadiens en plus de jouer dans une ligue « 3 contre 3 » une fois par semaine.

C’est un sport qui l’allume encore. Il ne détesterait pas obtenir une nouvelle chance dans le monde des entraîneurs.

De 2012 à 2014, Brisebois a occupé un poste d’entraîneur au développement des joueurs chez le Canadien. Il avait remis sa démission pour des raisons personnelles.

« Ça me manque un peu, a reconnu Brisebois. Si je revenais, ce serait en tant qu’entraîneur-chef. Je suis capable de me débrouiller avec les plans de match et les stratégies.

« Par contre, il faudrait voir si je pourrais avoir le temps nécessaire pour le faire. »

Peu importe le circuit, en 2019, c’est un emploi à temps plein. Il faut être prêt à faire des sacrifices.