Une mère de Québec arrêtée pour avoir laissé son enfant de 5 ans errer dans la rue sans surveillance

La mère d’un enfant de cinq ans retrouvé seul dans la rue a été arrêtée mardi soir à Québec.

La petite fille a été retrouvée sans aucune surveillance près du boulevard Laurier et de l’avenue du Chanoine-Morel, à proximité du presbytère Saint-Charles-Garnier.

Les policiers ont été alertés vers 18 h 15 à la suite de la découverte de l’enfant par un citoyen. Les patrouilleurs se sont rendus au domicile de la fillette et il n’y avait pas d’adulte sur les lieux non plus.

«Vers 19 h 40, les policiers ont réussi à localiser la mère et ils ont procédé à son arrestation pour abandon d’enfant», a expliqué le porte-parole du SPVQ David Poitras.

La femme âgée de 33 ans a été libérée sous promesse de comparaître et l’enfant a été confiée aux soins de la DPJ.

La mère ne serait pas connue des policiers.

Plusieurs cas similaires se sont produits récemment. Au début du mois de mai dernier, une éducatrice de 44 ans a été arrêtée par les policiers de Québec pour avoir présumément laissé sans surveillance des enfants en bas âge, dans le secteur de Charlesbourg.

La semaine dernière, la police de Québec a aussi retrouvé le père d’un enfant de cinq ans, laissé sans surveillance dans le secteur de Vanier, à Québec.

Les policiers avaient retrouvé l’enfant seul près de la rue Chabot et de l’avenue Plante.

Également la semaine dernière, une fillette d’environ trois ans, laissée à elle-même en pleine rue, a été récupérée à Charlesbourg par des passants qui ont alerté la police de Québec. Il s’agit d’un deuxième incident semblable, alors que la même fillette et sa sœur avaient été retrouvées, toutes seules et enfermées dans une chambre, en juin 2018.