Une saison des allergies plus intense

La saison des allergies bat son plain et... c’est pire cette année. C’est comme s’il y avait deux périodes en même temps en raison du beau temps tardif.

Ça fait quelques années d’ailleurs que la saison des allergies dure plus longtemps et qu’elle est plus forte. La saison s’allonge maintenant jusqu’à octobre novembre, en raison des changements climatiques.

Quelles sont les allergies en ce moment? Comment se soigner? Est-ce qu’on peut devenir allergique du jour au lendemain ? Comment différencie-t-on une allergie d’un rhume ? Le Dre Marie-Josée Francoeur, allergologue, répond à toutes ces questions.