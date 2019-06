GAUTHIER, Jacqueline

(née Clermont)



À Montréal, le 2 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jacqueline Clermont, épouse de feu Gérard Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre, Jean (Andrée) et Louis (Corinne), ses petits-enfants Jean-Philippe et Marc-André ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 9 juin de 11h à 13h.