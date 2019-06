SOREL (née LAVALLÉE)

Germaine



Le 1er juin, à l'âge de 92 ans, est décédée Germaine Lavallée, épouse de feu Marcel Sorel et mère de feu Danielle Sorel.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Françoise), Jean (Rose-Marie) et Claude (Bruno), ses quatre petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 9 juin 2019 de 10h à 13h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le dimanche 9 juin 2019 dès 13h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.