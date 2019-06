CANUEL, Louis



À Saint-Eustache, le 25 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Louis Canuel, époux de Madame Lise Quevillon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Sébastien (Guylaine) et Corinne (Todd), ses petits-enfants, Tristan, Lucas et Maxime, ainsi que plusieurs autres parents et amis, spécialement sa soeur Anne-Marie et son neveu Cédric.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin dès 9:30 en l'église de Saint-Eustache. Les funérailles auront lieu à 10:30, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache ou à la Société de l'arthrite seraient appréciés.www.dignitequebec.com