BOURGON, Irène née Higgins



De Repentigny, le 2 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Higgins épouse de M. Normand Bourgon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Liliane et Normand (Suzanne), soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera à l'église De La Purification, sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny, le samedi 8 juin 2019 dès 13h, les funérailles seront célébrées à 14h suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Sincères remerciements à tout le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins.Au lieu d'envoi de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.