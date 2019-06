CRÉPEAU, Réal



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 30 mai 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Réal Crépeau, époux de madame Nicole Deschenes de Ferme-Neuve.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie, Charles (Christian) et David (Kessandra), ses petits-enfants: Frédérique, Kaelle et Loik, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Monsieur Réal Crépeau sera exposé à la :456, 12E AVENUE, FERME-NEUVETél 819 587-3169 (www.salonouellette.com)le vendredi 7 juin 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h de même que samedi à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées en l'église de Ferme-Neuve le samedi 8 juin 2019, à 10 heures.La famille remercie grandement les médecins et le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur.