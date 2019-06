TOUSIGNANT, Gisèle



À Laval, le 1er juin 2019, est décédée Madame Gisèle Tousignant, épouse de Pierre Raymond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jonathan Raymond (Geneviève), ses petites-filles Laurianne et Annabelle, ses soeurs Simone et Jeanne d'Arc, son beau-frère François ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au Complexe:le jeudi 13 juin de 16h à 22h ainsi que vendredi dès 11h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval, le vendredi 14 juin à 13h suivies de l'inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul.