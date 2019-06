LACHAPELLE Yvette (née Jetté)



À Ste-Élisabeth, au matin du vendredi 31 mai 2019, à l'âge de 96 ans, notre maman et grand-maman tant aimée nous a quittés. Demeurant autrefois à Crabtree, elle était l'épouse de feu Réginald Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses filles : Manon (Pierre Daviault), Johanne, Claudine (Richard Gareau), Anne-Marie (Jean-François Desrochers) et ses petits-enfants qu'elle aimait tant : Laurent, Charles, Marie, Jeanne, Henri.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Thérèse et Jeannine, ses beaux-frères et belles-soeurs: Gaétan et Denise Lachapelle, Thérèse Lachapelle (épouse de feu Jean Lachapelle) Rachel Lachapelle (épouse de feu John Birkenhier), Alice Riopel (épouse de feu Maurice Jetté) et Yolande Carmel (épouse de feu Denis Jetté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Femme de coeur, talentueuse, travaillante, persévérante, d'un courage à toute épreuve, elle laisse en héritage des souvenirs qui continueront de guider et d'inspirer la vie de ses enfants et petits-enfants.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin 2019, à compter de 13h, en l'Église de St-Liguori, 751 rue Principale à St-Liguori. Suivront les funérailles à 14 heures. L'inhumation se fera au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Ste-Élisabeth et le Dr Pierre Tremblay pour les soins prodigués et pour leur bienveillance ainsi que le personnel de la Résidence Arthur Beauséjour, un merci particulier pour Mireille.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com