ANDRÉ, Jean

À Mercier, le 26 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean André, époux de feu Mme Suzanne Hébert.Il laisse dans le deuil sa fille Céline (Robert), ses trois fils Michel (Sylvie), Pierre (Suzanne) et Benoit (Isabelle), ses six petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants, son frère Marcel, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 juin 2019 de 10h à 10h45.Les funérailles suivront à 11h en l'église Sainte-Philomène de Mercier, suivies de l'inhumation au cimetière de Mercier.