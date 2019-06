THÉRIAULT, Louis-Philippe



À Verdun, le 31 mai 2019, à l'âge vénérable de, Louis-Philippe Thériault s'est éteint après une longue carrière dans le domaine funéraire.Notre père était l'époux amoureux et attentionné de feu, notre mère, Mme Madeleine Hétu. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants et leurs conjoint(e)s: Michel (Nicole Vervais), Monique (Normand Dubé), Richard (Lise Génois), Louise (Michel Crête), huit petits-enfants, sept arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille et ses proches recevront les condoléances dimanche le 9 juin de 13h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 10 juin de 11h à 13h, à la :MICHEL THÉRIAULT4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole suivra ce même lundi à compter de 13h en la chapelle du salon. Inhumation au cimetière de Mercier.