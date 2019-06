NANTEL, Yves



De Vendée, le 1 juin 2019 à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yves Nantel.Il laisse dans le deuil son épouse madame Andrée Bolduc, ses enfants Daniel (Fabienne), Sylvain (Josée), ses petits-enfants Simon (Trycia) et Julie (Olivier), ses arrière-petits- enfants Abygaëlle et Raphaëlle, son frère Gaston et sa soeur Madeleine ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Vendée le samedi 8 juin 2019 à 11h.La famille recevra les condoléances ce jour même à l'église dès 10h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Des fleurs ou un don à la Fondation médicale des Laurentides serait apprécié.www.jedonneenligne.org/fondationmedicale/