ANGELORO, Thérèse

(née Teresa Guerriero)



À Montréal, le 28 mai 2019, Thérèse Guerriero est décédée paisiblement à l'âge de 98 ans, entourée de ses proches. Elle fut l'épouse de feu Francesco Angeloro.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Louise), Richard et Marisa (Silvio), ses petits-enfants Marc, Patrick, Alexander, Tiffany, Maude Evelyne et Anthony, son arrière-petit-fils François, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 8 juin dès 8h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal,Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin 2019 à 10h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (7645 rue du Mans, St-Léonard).