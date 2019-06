GASCON, Yvon



Au CHSLD François-Séguenot, le 30 mai 2019, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Yvon Gascon, époux de feu madame Louise-Marie Brazeau.Il laisse dans le deuil ses enfants, Ronald, Micheline, Richard, Georges et Suzanne, ses 10 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 8 juin 2019 de 13h à 17h. Une liturgie sera dite au salon à 16h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.