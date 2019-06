ÉTHIER, Gisèle



À Laval, le 23 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Gisèle Éthier fille de feu Benoit Éthier et feu Rose-Alma Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Rita (feu André Ouellette), Léa et feu Mireille (Guy Dagenais), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 15 juin 2019 de 10h à 12h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 12h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.