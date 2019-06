ARPIN, Aldor



À Saint-Hyacinthe, le 1er juin 2019, est décédé à l'âge de 96 ans, M. Aldor Arpin, époux de feu Yvette Lemay, autrefois de Saint-Dominique.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Michelle (Marcel Fontaine), feu Yvan, France et Mireille, ses 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.M. Aldor Arpin sera exposé le vendredi 7 juin 2019, à 9h30 au:(coin Dessaulles) SAINT-HYACINTHE Tél. 450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu le même jour à 11h en l'église de Saint-Dominique, suivra l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Fondation Aline-Letendre seraient appréciés.La famille désire remercier le personnel du Centre Andrée Perreault pour leur dévouement et leurs excellents soins.