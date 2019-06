SANTERRE, Alfred



À L'Île-Bizard, le 16 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Alfred Santerre, époux de Madame Micheline Lambert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réal (Johanna), Line (Yves) et Louis (Christelle), ses petits-enfants Fannie, Jesse, Valérie, Alexandra, Molly et Michel, sa soeur Antoinette (Jacques), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juin 2019 de 13h à 16h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Pierrefonds et Garde Comfort pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié.