DUQUETTE LAROCQUE

Jacqueline



Décédée à La Maison Victor-Gadbois le 30 mai 2019, âgée de 92 ans. Épouse de feu Clifford Duquette et mère dévouée de Linda (feu Gary Taylor), Gail, Curtis et Janet. Fière grand-mère de Mark et Jen, Tracy et Sylvain et Glen. Elle laisse aussi dans le deuil ses sept arrière-petits-enfants Lance, Mackenzie, Gabrielle, Michael, Shane, Ryan et Andrew, plusieurs nièces et neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille aimerait remercier Dre Christiane Martel ainsi que les infirmières, l'équipe de soins palliatifs à La Maison Gadbois et le CLSC des Patriotes pour leur bon travail, leur compassion et leurs conseils.Les visites auront lieu à :933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5le vendredi 7 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 8 juin 2019 à partir de 9h. Les funérailles auront lieu à 11h, à l'église St-Hubert, 5310 chemin de Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y 3N7, suivies de l'inhumation au cimetière Les Jardins Urgel Bourgie, 8145, chemin Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y 5K2.