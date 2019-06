PERRON, Michel



À Boucherville, le 17 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Michel Perron, époux de Mme Claire Perreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Perron (Dominique Tremblay) et Richard Perron (David); ses beaux-enfants: Francois, Michel (Gisele) et Louisa (Paul). Il laisse également de nombreux petits-enfants: Jean Sébastien (Danielle), Marc-André (Kim), Marie-Chrystine (Christian), Andrée-Anne (Gérémie), Danika, Richard, Dave, Isabelle, Melissa, Michael, Melody, Malcolm et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Karl-Étienne, Antony, Rosalie, Kellyssa, Ellayna, Lyvia, et Alice, ainsi que ses soeurs et son frère: Renée, Marguerite et Roger; ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le lundi 17 juin 2019 dès 13h30 en la chapelle Notre-Dame de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, suivi du service à 14h30. Direction: