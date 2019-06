COURNOYER, Lucien



À la résidence Riviera de Laval, le 29 mai 2019, est décédé monsieur Lucien Cournoyer, à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Clémence Théroux, ses soeurs, Aline, Marie, Gisèle, Jeannine, Louisette, sa belle-soeur Betty, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 juin 2019 de 13h00 à 15h00 à la :Son épouse tient à remercier les préposés et le personnel soignant de la résidence pour les soins prodigués pendant toutes ces années et qui l'ont accompagné jusqu'à la fin.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer en sa mémoire.