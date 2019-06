ST-GEORGES AUGER, Louise



À Ste-Agathe-des-Monts, le 16 mai 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Mme Louise Auger épouse de feu M. Maurice St-Georges.Co-Fondatrice de St-Donat Marine depuis 50 ans et très impliquée dans sa communauté. Elle a été organiste durant 27 ans à l'église de St-Donat.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line, Carole (Christian), Élaine (Normand), Guy, ses petits-enfants Meg, Eve, Alex-Ann, ses sœurs Françoise (André) et Madeleine (feu Robert) ses beaux-frères et belles-soeurs, Élise (Marcel), Gilles (Lucette), Jean-Luc (Lise), Michelle (André), Yves (Raymonde), Jocelyne (feu Robert) et Reina (feu Dollard), ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille vous accueillera le samedi 15 juin 2019, dès 9h en l'église de St-Donat pour recevoir vos témoignages de sympathie. Les funérailles débuteront à 10h30 et seront suivi d'une célébration à L'Étoile du Nord (887, rue Principale, St-Donat).Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation Médicale des Laurentides ou des fleurs seraient appréciées.La famille tient à remercier les médecins et le personnel du CLSC de St-Donat pour les bons soins prodigués.