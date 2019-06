PRÉGENT (née LALIBERTÉ)

Thérèse



Le 20 mai, après une vie bien remplie, est décédée à l'âge de 87 ans, Madame Thérèse Laliberté, épouse de feu Jean-Louis Prégent.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Yves), Gilbert (Marjolaine), Sylvain, Lucie (Michel), ses quatre petits-enfants : Philippe (Angélique), Nicolas (Alex-Anne), Geneviève (Jérôme) et Édouard (Geneviève), sa soeur Claire, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 9 juin 2019, de 14h à 17h à la :Une cérémonie suivra à 17 h en la chapelle.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Marguerite-Adam et de la Résidence les Richeloises pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.