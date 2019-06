GARIÉPY, Claude



À Laval, le 23 mai dernier, est décédé Claude Gariépy à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Morand, son frère Michel (Rachel Larouche), ses belles-soeurs Lise Morand (feu Denis Thérien) et Mariette Éthier (feu Camille Morand) ainsi que de nombreux neveux, nièces.Un remerciement au personnel du CHSLD L'Orchidée Blanche pour les bons soins et leur dévouement.Une messe sera célébrée à l'Église St Francois de Sales, 7070 boul. Des Mille-Iles à 11h00 le 8 juin 2019.La famille recevra les condoléances avant la cérémonie, entre 10h00 et 11h00.