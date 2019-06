TUPPER (née COUTURE)

Ghislaine



C'est avec grand regret que nous annonçons le décès de Ghislaine (Couture) Tupper, survenu le 26 mai 2019 à l'âge de 80 ans, épouse de feu John Melvin Tupper.Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants : Marc, Gayle, Maureen, Sandra, Steve et leurs conjoint(e)s, ses 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants ainsi que ses 6 frères et soeurs : Philippe, Léonard, Nicole, Décile, Stéphane et Dorine et de nombreux parents et amis.La famille célébrera sa vie le samedi 8 juin 2019, de 14h à 16h, au:22025, ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 3L7514-547-4440www.mountroyalcem.comsuivi par une cérémonie religieuse.