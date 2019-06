TREMBLAY, Jean-Maurice



À sa résidence de Laval, le 27 mai 2019, est décédé M. Jean-Maurice Tremblay, époux de feu Mme Cécile Lalonde.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Suzanne, Madeleine, Micheline et Raymond Brunet, enfants de sa soeur Juliette, ainsi que Marc-André, Jean-Guy (Lisette) et Solange Lacombe, enfants de sa soeur Thérèse. Sont aussi touchés par ce départ, son petit-neveu Philippe Spérano et une foule d'amis et d'amies en particulier ceux des appartements Bellerive. Enfin, il faut souligner l'épreuve que subit sa grande et indéfectible amie Mme Dora Caron-Auger ainsi que la famille de celle-ci.L'urne sera exposée samedi le 8 juin de 14h à 17h au salon funéraire Urgel Bourgie du 3517 boul. Lévesque Ouest à Laval. La famille et les amis y rendront hommage au disparu.