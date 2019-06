Allégations de harcèlement sexuel et d’abus financiers: l’évêque Bransfield aurait fait pour 350 000 $ US en cadeaux

Avant d’être évincé de l’Église catholique en raison d'allégations de harcèlement sexuel et d’abus financiers, l’évêque Michael J. Bransfield aurait offert des cadeaux totalisant 350 000 $ US (environ 469 585 $ CAN) à de jeunes prêtres qu’il est accusé d’avoir maltraité ainsi qu’à une douzaine de cardinaux.

C’est ce qu’a rapporté le «Washington Post», mercredi, en disant s’appuyer sur des documents qu’il a obtenus.

L’ancien prélat de 75 ans, qui a démissionné en septembre dernier, aurait signé des chèques de son compte personnel pendant plus de 10 ans, dont un qui aurait atteint 15 000 $ US (environ 20 125 $ CAN).

Le diocèse de Virginie-Occidentale lui aurait remboursé le tout en augmentant son indemnisation afin de couvrir la valeur des «dons», selon des archives consultées par le quotidien. Pourtant, tout diocèse, en tant qu'organisme à but non lucratif, ne peut utiliser son argent qu'à des fins caritatives.

Les noms de 11 membres influents de l’Église catholique qui auraient accepté un chèque de Bransfield ont été rayés d’un rapport remis au Vatican, dont celui de l’archevêque responsable de l’enquête, William Lori. M. Lori aurait reçu 10 500 $, selon le «Post». Devant les questions du journal, le principal intéressé a indiqué qu’il allait verser cet argent à une œuvre de charité catholique.

Le diocèse de Virginie-Occidentale est l’un des plus pauvres des États-Unis. Il est allégué que durant son règne de 13 ans comme évêque, Michael J. Bransfield aurait dépensé 2,4 millions $ pour des voyages, dont une grande partie à des fins personnelles, qui comprenaient notamment des hôtels de luxe, selon le rapport.

De plus, Bransfield et plusieurs de ses subordonnés auraient dépensé en moyenne près de 1000 $ par mois en alcool et l’évêque se serait fait livrer des bouquets de fleurs chaque jour, à 100 $ l’unité, pour un total global de 182 000 $ US (environ 244 200 $ CAN).

Enfin, le diocèse aurait dépensé 4,6 millions $ US (environ 6,2 millions $ CAN) pour rénover la résidence occupée par Bransfield après un simple feu dans une salle de bain. Cette résidence doit maintenant être mise en vente et l’argent qui sera tiré de la transaction doit servir à soutenir les victimes alléguées des gestes à caractère sexuel qu’aurait perpétrés Michael J. Bransfield.