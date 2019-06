Antoine Jean: premier Québécois sélectionné

Le jeune Antoine Jean était encore sous le choc, quelques instants après avoir été choisi au 17e tour par les Twins du Minnesota, mercredi après-midi. Il devenait ainsi le premier Québécois à être sélectionné lors de ce repêchage 2019 du baseball majeur.

«Je suis vraiment content, a réagi Jean, lorsque joint au téléphone. J’ai été pris un peu par surprise, car je pensais sortir plus tard.»

Le lanceur gaucher, âgé de seulement 17 ans, était à son domicile du quartier Mercier, à Montréal, avec ses parents Pascal Jean et Aïcha Malenfant, son bon ami Raphaël Pelletier et le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, quand son nom est apparu sur la liste des joueurs repêchés.

«C’est un rêve que j’avais depuis que je suis tout jeune et dans les dernières années, ça devenait tranquillement une possibilité, a ajouté Jean. Je suis heureux de voir que tout mon travail et mes efforts ont fini par payer.»

Fréquentant l’école secondaire Édouard-Montpetit, le lanceur fait partie de l’Académie du baseball du Canada, regroupant les meilleurs joueurs québécois. Il évolue par ailleurs pour l’équipe canadienne junior, avec laquelle il a fait écarquiller bien des yeux au cours de la dernière année. Dès son premier tournoi avec la formation nationale, Jean a notamment grandement contribué à l’obtention d’une médaille de bronze au Championnat panaméricain des 18 ans et moins, en décembre dernier.

Un choix déchirant

Si le recruteur canadien des Twins Walt Burrows a pris bonne note des performances de Jean, la formation du Minnesota a offert une belle surprise au jeune homme en appelant un autre Québécois, soit Édouard Julien, au 18e tour.

«Édouard est un peu plus vieux [20 ans] et on ne se connaissait pas vraiment, mais nous avons discuté un peu dans les derniers jours à l’approche du repêchage», a indiqué Jean.

Le jeune lanceur, qui cherchait à obtenir des conseils auprès de Julien, aura maintenant un important choix à faire quant à son avenir. À la suite de sa sélection au repêchage, Jean devra décider s’il accepte une offre des Twins ou s’il choisit plutôt de poursuivre, dès l’automne prochain, son parcours à l’Université Alabama, avec laquelle il a décroché une bourse d’études. Cette dernière option risque d’être privilégiée.

Pelletier repêché par les Rangers

L’émotive journée n’était pas terminée dans le quartier Mercier, puisque Pelletier, le grand ami de Jean, a lui-même été choisi en 25e ronde par les Rangers du Texas.

«J’ai sauté quand j’ai vu mon nom, a commenté le jeune receveur de 17 ans. J’ai toujours rêvé de me faire repêcher, mais je n’ai pas fini de travailler si je veux continuer de gravir les échelons.»

Dans le cas de Pelletier, il détient pour sa part l’option d’aller à l’Université Texas Christian à compter de 2020 plutôt que d’accepter une offre des Rangers. Originaire de la région de Québec, Jean-Christophe Masson a pour sa part été sélectionné au 26e tour par les Blue Jays de Toronto.